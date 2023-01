Brisa admite levar serviços da Via Verde para a Grécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O consórcio da Brisa e do seu maior acionista, a Rubicone, que está a disputar a concessão por 25 anos de uma autoestrada na região de Atenas, passou a integrar a construtora grega Intrakat, que já anunciou que terá uma participação de 30% no agrupamento que foi qualificado neste concurso, o qual, segundo fontes do setor, pode atingir os 2 mil milhões de euros.





