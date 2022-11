Brisa e Lusoponte já explicaram contas ao Governo

A maioria das concessionárias está disponível para aumentar as portagem em 2023 abaixo do definido nos contratos, mas quer ser compensada pela perda de receita que daí resultará até ao fim do prazo das concessões. Mas nem todas estão interessadas em negociar com o Governo.

