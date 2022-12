Brisa foi um dos clientes do BES favorecidos por Manuel Pinho

A Brisa foi uma das empresas beneficiadas pelo antigo ministro da Economia Manuel Pinho, enquanto cliente do Banco Espírito Santo (BES), revela esta sexta-feira o jornal Público , com base no despacho de acusação que o Ministério Público proferiu nesta quinta-feira contra o antigo governante socialista.No despacho, é mencionado que o ex-ministro da Economia de José Sócrates terá ajudado a reforçar a participação da Brisa na Auto-estradas do Atlântico (AEA), de 10% para 50%, por 107 milhões de euros, procurando resolver assim o problema daquela que era um dos "maiores devedores do BES", o grupo Brisa. Além disso, deu à Brisa, que já tinha a concessão da A1, o controlo da A8, que estava nas mãos da AEA.Dada a proximidade entre o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, o Ministério Público acredita que o ex-ministro atuou em benefício da concessionária da família Mello, acabando por reverter a decisão da Autoridade da Concorrência, "pelo facto de o grupo Mello ser um dos três maiores clientes do BES e qualquer problema com empresas desse grupo se repercutir, natural e negativamente, no BES".



O antigo ministro está acusado pelo Ministério Público de dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento e um de fraude fiscal. Já antigo banqueiro Ricardo Salgado está acusado dois crimes de corrupção ativa e um de branqueamento.