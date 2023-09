Brisa oferece dois mil milhões mas perde concessão grega

O consórcio da Brisa fez a proposta mais baixa pela concessão por 25 anos da principal autoestrada que circunda Atenas, o que Pires de Lima justifica com a perceção do risco do país. Mas garante que “há mais vida além da Grécia” no regresso ao mapa da internacionalização.

Brisa oferece dois mil milhões mas perde concessão grega









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Brisa oferece dois mil milhões mas perde concessão grega O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar