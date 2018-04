Bruxelas questiona Facebook e Google sobre privacidade

Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, já enfrentou o Senado americano e a Câmara dos Representantes, onde procurou explicar as recentes falhas detectadas ao nível da protecção de dados na plataforma que fundou. Agora é a vez de Bruxelas se reunir com o CEO da rede social, que vai ser ouvido esta terça-feira acerca do mesmo tema, juntamente com Sundar Pichai, CEO da Google.





O vice-presidente da Comissão Europeia e responsável pela pasta do Mercado Único Digital, Andrus Ansip, irá presidir à reunião, que terá lugar em São Francisco. O CEO do Facebook não é o primeiro representante da empresa a prestar esclarecimentos a Bruxelas: na última semana, já a chefe de operações da rede social, Sheryl Sandberg, se apresentou para aquela que foi considerada uma "discussão aberta e construtiva", avança a Reuters.