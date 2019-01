As investigações iniciaram-se no ano passado. E a confirmar-se a coima será a mais elevada sanção à rede social nos Estados Unidos, desde que foi denunciado o caso da Cambridge Analytica, em março de 2018, no âmbito do qual se descobriu que informação pessoal de cerca de 87 milhões de utilizadores do Facebook foram utilizadas para fins políticos, sem o seu conhecimento e consentimento.



A multa pode atingir os 22,5 mil milhões de dólares, avança o jornal, acima da que foi imposta ao Google em 2012. O que será um recorde nos casos de violação da privacidade. Mas o valor final não está fechado. O anúncio poderá ser feito em breve.



O Facebook está em contacto com a FTC, mas o jornal não conseguiu apurar se está a ser desenhado algum tipo de acordo. O jornal diz não ter conseguido contactar a FTC devido ao "shutdown" do governo norte-americana, que face à falta de autorização para realizar despesa por parte do congresso, vê-se obrigado a fechar alguns serviços públicos.



Também o Facebook não fez comentários.



A FTC já emitiu, nos últimos tempos, multas elevadas para empresas por terem defraudado os consumidores. O Washington Post lembra a imposição à Volkswagen, em 2016, de desembolsar mais de 14 mil milhões de dólares para compensar os consumidores da fraude nos testes das emissões. Nem sempre as decisões são, no entanto, unânimes dentro da entidade.

