Facebook lança programa de recompensas para delatores de violação de privacidade

No mesmo dia em que Mark Zuckerberg esteve no Senado dos Estados Unidos para falar sobre os dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook indevidamente utilizados para fins políticos, a rede social revelou que vai lançar um programa que visa precisamente combater casos de utilização ilícita de dados pessoais.





O programa em causa tem como objectivo recompensar os utilizadores que detectem e denunciem em primeira mão casos de acesso abusivo a dados pessoais por parte de programadores de aplicações, como por exemplo a consultora Cambridge Analytica, cujo objectivo passe por recolher e transferir dados para uma entidade terceira que, por sua vez, pode depois vender essa informação para esquemas de influência política.



Continuar a ler O Data Abuse Bounty foi construído com base em exemplos tecnológicos de start-ups que desenvolveram programas para detectar bugs (falhas) em sistemas. Este programa vai assim recompensar "qualquer uso indevido de dados por programadores de aplicações".



O chefe do departamento de segurança de produtos do Facebook, Collin Greene, garante que o programa vai "ajudar-nos a identificar violações à nossa política [de privacidade]".



De acordo com um documento publicado no site da Câmara dos Representantes do Congresso, Zuckerberg vai pedir "desculpa" e assumir que foi um "erro" o caso relacionado com o acesso e tratamento de dados de 87 milhões de utilizadores pela Cambridge Analytica.