Buffet ganha sete vezes menos do que a média dos seus empregados. Musk ganha 40 mil vezes mais

Os dados que comparam o salário dos líderes das empresas americanas com os dos respetivos trabalhadores revelam diferenças substanciais. Warren Buffet destaca-se ao comparar pior em relação aos seus trabalhadores. Um exemplo oposto é o CEO da Tesla, Elon Musk.

O dono da Berkshire Hathaway e conhecido investidor, Warren Buffett, recebe um salário sete vezes menor do que a média dos trabalhadores na sua empresa, de acordo com os documentos oficiais publicados pela empresa.



Já a Tesla destaca-se no extremo oposto:o CEO, Elon Musk, ganha 40.668 vezes mais que a média dos colaboradores da fabricante automóvel.





O regulador dos mercados americanos – a Securities Exchange Comission (SEC) – exige que as empresas americanas revelem a diferença entre o salário dos líderes e a média dos respetivos trabalhadores, sendo que este ano é o primeiro em que há dados relativos ao período de um ano completo.