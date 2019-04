Assim, Brad Buss, Antonio Gracias, Stephen Jurvetson e Linda Johnson Rice vão sair do conselho nos próximos dois anos. Buss e Rice não estão na lista das nomeações para o conselho que será discutida na assembleia geral de junho deste ano. Jurvetson - que está de licença desde as alegações de condutas irregulares na sua empresa de capital de risco em 2017 mas que regressará este mês- manter-se-á até ao encontro de 2020.



Antonio Gracias, que detém um fundo de investimento, indicou que não continuará no conselho da Tesla depois de terminar o seu mandato, no final do próximo ano.



Buss, Gracias e Jurvetson estão há muito associados ao fundador da Tesla, Elon Musk. Gracias e Jurvetson estão, também, na administração da empresa para as aventuras espaciais de Musk, a SpaceX.



Recentemente integraram o conselho da Tesla o fundador da Oracle, Larry Ellison, e a especialista em recursos humanos da Walgreens Boots Alliance, Kathleen Wilson-Thompson, tendo também nomeado Robyn Denholm presidente não executivo, depois de Elon Musk ter sido forçado a sair das funções de "chairman", num acordo com a SEC.



Estas mudanças acontecem num momento em que a Tesla tenta responder às críticas de défice de governação.



E acontecem numa semana importante para a empresa. Na segunda, a Tesla vai fazer um encontro para investidores, para mostrar os progressos nos carros autónomos, nomeadamente no seu projeto designado Autopilot. Na quarta-feira apresentará os resultados do primeiro trimestre.



E Musk e a SEC têm até quinta-feira, 25 de abril, para chegarem a acordo na disputa sobre os tweets de Musk, depois de ambas as partes terem pedido mais tempo, face à data inicialmente estabelecido de 18 de abril.



As ações da Tesla estão, este ano, em queda de 18%, o que compara com os ganhos de 21% que o Nasdaq leva.

