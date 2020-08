Burberry lança máscara que custa 90 libras

Burberry launches £90 coronavirus face mask https://t.co/1QPLhqheFZ — The Guardian (@guardian) August 20, 2020

Halpern, Julien Macdonald, Liam Hodges, Mulberry, Raeburn e Rixo.





As máscaras já não estão a ser usadas apenas enquanto de proteção contra a pandemia. As marcas estão também a apostar neste equipamento enquanto acessório de moda. A Burberry foi uma das empresas que decidiu lançar uma coleção de máscaras.De acordo com o The Guardian , cada máscara da empresa britânica custa 90 libras (perto de 100 euros). E são produzidas a partir do excesso de tecido de outras peças da Burberry.As máscaras estão disponíveis tanto no padrão Burberry, que é a sua imagem de marca, mas também em azul claro, adianta o mesmo jornal.Há também outras marcas e estilistas a apostarem neste produto, com o objetivo de distribuírem os lucros por instituições de solidariedade, refere o The Guardian. É o caso de