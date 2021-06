Ações da Burberry afundam após anúncio de ida de CEO para a Salvatore Ferragamo

Leia Também Burberry lança máscara que custa 90 libras

Leia Também Venda uma peça usada da Burberry e seja convidado para um chá

Marco Gobbetti, que desde julho de 2017 liderava a marca britânica Burberry, está de saída para ir liderar a marca de luxo italiana Salvatore Ferragamo. A saída foi divulgada esta segunda-feira, com a Burberry a indicar que Gobbetti sairá da marca no final deste ano. "Marco, que liderou a transformação da marca e negócio da Burberry, abandonará o cargo após quase cinco anos na empresa para aceitar outra oportunidade que lhe permitirá regressar a Itália e estar mais perto da família", refere a marca.A retalhista de luxo, conhecida por popularizar a gabardina, começará agora à procura de um sucessor."Tem sido um previlégio incrível desempenhar funções como CEO da Burberry e ldierar uma equipa tão talentosa. Como um grupo, elevámos e fortalecemos a marca e o negócio, ao mesmo tempo em que continuámos a ser uma força de mudança para o melhor. Com a Burberry reenergizada e firme no caminho para um crescimento forte, sinto que este é o momento certo para sair", indicou Marco Gobbetti, de 63 anos.Após o anúncio, as ações da Burberry chegaram a cair 9,9%. Por esta hora estão a depreciar 6,53%, a negociar nas 2,102 libras.Gobbetti vai enfrentar o desafio de uma Salvatore Ferragamo em dificuldades para conquistar uma geração de novos consumidores. A marca de calçado e acessórios de luxo foi fundada em 1927, em Florença. Em 2019 nomeou Paul Andrew como diretor criativo, mas Andrew acabaria por sair da empresa já no início deste ano.É esperado quue Gobbetti, já no desempenho de funções de liderança na Ferragamo, possa nomear um novo diretor criativo.Já ao leme da Burberry, Gobbetti teve de lidar com o afastamento da marca de uma nova geração de clientes. A estratégia utilizada pela marca centrou-se na escolha de personalidades ativas no Instagram. A marca escolheu recentemente a modelo Kendall Jenner para a campanha de uma nova carteira, ao lado da cantora FKA Twigs ou a cantora britânica Shygirl.As ações da Ferragamo estão a apreciar ligeiramente (0,16%) para os 19,34 euros.