Canadianos querem procurar ouro no Alentejo

Uma empresa canadiana quer procurar ouro no Alentejo. A Epower Metals submeteu um pedido ao Estado português para esse efeito."Faz-se público que Epower Metals Inc. requereu a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, cobre, chumbo, zinco, prata, estanho, tungsténio e outros depósitos metálicos", pode-se ler no aviso publicado esta sexta-feira, 23 de Março, em Diário da República.Os canadianos querem procurar por ouro e prata em vários concelhos no Alentejo "numa área denominada «Borba 2», localizada nos concelhos de Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Elvas, Redondo e Alandroal, distrito de Évora e Portalegre".A área total do pedido atinge um total de 328 mil quilómetros quadrados espalhados por estes seis concelhos em dois distritos.Esta companhia está sedeada na cidade canadiana de Vancouver e foi fundada em 1981, segundo os dados disponíveis no seu próprio site e no da Bloomberg.Actualmente conta uma participação de 50% no projecto de exploração de cobalto "Panther Creek", localizada no estado de Idaho, Estados Unidos da América.Além desta participação, também detém 100% de um projecto de mineração de ouro na província canadiana de Yukon.Outra empresa canadiana, a Colt Resources, também começou a procurar por ouro no Alentejo em 2012. Mas a sua subsidiária portuguesa, Eurocolt Resources, entrou em insolvência em 2017. Deixou de pagar salários aos trabalhadores e despareceu, avançou o Negócios em Outubro de 2017 . O Estado português acabou por cancelar o contrato com a companhia.A empresa-mãe, a Colt Resources, acabou também por entrar em processo de liquidação, e as suas acções foram suspensas nas bolsas de Toronto e de Frankfurt.