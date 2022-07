Capgemini abre centro em Gaia e cria 350 empregos

A Capgemini reforçou a sua presença em Portugal com a inauguração do Mobility Lab, em Gaia. O laboratório de investigação e desenvolvimento vai dedicar-se às tecnologias de ponta para a mobilidade sustentável e inteligente e permitirá criar mais de 700 novos postos de trabalho.



Num comunicado enviado ao Negócios, a empresa revela que o laboratório, esta terça-feira inaugurado, arranca com uma equipa de mais de 350 trabalhadores, sendo que o objetivo é atingir os 700 postos de trabalho até 2025.



Neste momento, refere a líder mundial no desenvolvimento de parcerias com empresas, está a decorrer, através da sua submarca Capgemini Engineering, o recrutamento de mais 200 talentos para o novo centro da Capgemini Portugal, que conta com "um vasto leque de clientes de referência" do setor automóvel, como a BMW, a Renault e a Bosch.



"Este novo centro reforça o compromisso da Capgemini Portugal com o desenvolvimento das competências da sua equipa portuguesa na área do software para a indústria automóvel", afirma Bruno Coelho, membro do Comité Executivo e responsável pela área de R&D da Capgemini Engineering.



O responsável acrescenta ainda que além de uma equipa que responda de forma célere e eficiente aos novos e constantes desafios com que se confrontam os clientes da indústria automóvel, a equipa da Mobility Lab terá a seu cargo o desenvolvimento de soluções inovadoras para o futuro. "Queremos também contribuir para transformar Portugal num hub de referência à escala mundial na área das soluções de ponta para a condução autónoma segura e para o transporte sustentável", sublinha.





O Mobility Lab, acrescenta a nota, permitirá testar soluções novas em ambiente de I&D e que posteriormente serão aplicadas a projetos reais e concretos.