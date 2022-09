Capgemini Portugal quer recrutar 600 trabalhadores até ao final do ano

A Capgemini Portugal está a recrutar. A empresa tem 600 postos de trabalho em aberto, indica um comunicado divulgado esta terça-feira.





Atualmente, a companhia conta em Portugal com seis escritórios no Porto, Lisboa, Fundão e Évora e quatro "labs" mais dois "hubs". Até ao momento o número de colaboradores em Portugal já aumentou 18%, sendo o objetivo "ultrapassar os 4 mil especialistas até ao final do ano no nosso país".





Em termos de parcerias, a empresa de serviços de tecnologia e engenharia é aliada de vários pesos pesados do setor, como a Microsoft, Salesforce, SAP, Ousysytems, Google e Amazon Web Services.

"Em Portugal, como de resto em todo o mundo, temos tido um percurso de crescimento e para podermos responder ao aumento das solicitações dos nossos clientes, que decorrem da acelerada transformação digital em curso, temos vindo a aumentar a nossa equipa com mais especialistas", refere a administradora da Capgemini Portugal na referida nota de imprensa.



"Este ano a nossa ambição é chegarmos ao final do ano com mais de 4 mil colaboradores", antecipa Cristina Rodrigues.



A empresa estima ainda subir a faturação em 16% este ano.