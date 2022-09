Capitais de risco injetam 752 milhões “o mais depressa possível” nas PME

Escolhidas as 14 sociedades de capital de risco que vão gerir os primeiros 500 milhões de euros do PRR, a associação do setor sublinha que “é natural que este alinhamento de interesses público e privado faça regressar às finanças públicas o dinheiro europeu que está a ser aplicado no Programa Consolidar”.

Capitais de risco injetam 752 milhões “o mais depressa possível” nas PME









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Capitais de risco injetam 752 milhões “o mais depressa possível” nas PME O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar