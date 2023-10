Carlos Brazão: “A cada duas semanas aparece-nos mais um ‘player’ internacional”

O fundador do projeto Magellan 500, promotor do aeroporto de Lisboa na região de Santarém, Carlos Brazão desvaloriza as críticas à eventual parcialidade de membros da Comissão Técnica Independente (CTI). “Todos nós temos passado”, diz.



Bruno Colaço / Cofina Media Maria João Babo mbabo@negocios.pt | Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 09:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Quando o ministro das Infraestruturas disse que Santarém é longe, a localização não ficou fora da equação? O ministro teve esse momento de franqueza, mas o principal é a distância em tempo e o projeto Magellan 500 tem um tempo de acesso ferroviário de 29 minutos à Gare do Oriente. Do ponto de vista global é um projeto de custo marginal zero.





Carlos Brazão: “A cada duas semanas aparece-nos mais um ‘player’ internacional”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Carlos Brazão: “A cada duas semanas aparece-nos mais um ‘player’ internacional” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar