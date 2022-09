Casinos da Solverde entregaram em agosto 111 milhões em prémios

Os Casinos do Grupo Solverde atribuiram, no passado mês de agosto, prémios acima dos 111 milhões de euros, anunciou a cadeia em comunicado esta terça-feira.



Segundo dados da Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, os Casinos do Algarve (Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha) entregaram cerca de 51 milhões de euros em prémios no mês transacto, seguidos pelo Casino Espinho, com mais de 47 milhões de euros.





Leia Também Casinos portugueses retomam jogo sem rodar a sorte

O Casino Chaves distribuiu prémios acima dos 12 milhões e o Bingo do Casino Espinho entregou mais de 88 mil euros.

Recorde-se que, no final de julho, foi divulgado que os casinos nacionais fecharam a primeira metade deste ano com receitas agregadas de 115,1 milhões de euros, o que traduz um aumento de 222% face há um ano, mas fica 23,5% aquém da cifra de 2019.