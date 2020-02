Casinos em Macau vão reabrir após fecho por causa do vírus

Os casinos de Macau estiveram fechados durante 15 dias, com o objetivo de controlar a propagação do coronavírus nestes espaços. Mas a suspensão da atividade deve terminar já esta quinta-feira, 20 de fevereiro, decidiu a administração da cidade.





O secretário para a Economia e Finanças em Macau, Lei Wai Nong, anunciou esta segunda-feira que os casinos deverão reabrir na quinta-feira, apesar de sujeitos a determinadas condições que ainda não foram avançadas.





Os casinos estão fechados desde o dia 5 de fevereiro, contando já o fecho mais prolongado da história destes negócios em Macau.





A Fitch estimou que a recente crise nos casinos, que está relacionada com os impactos do vírus na economia chinesa, pode retirar 3,3 mil milhões de dólares aos seis principais operadores do setor em Macau. O MGM diz estar a perder 1,5 mil milhões por dia e o Wynn Resorts aponta para os 2,5 mil milhões de dólares diários em perdas.





Neste território já foram detetados 10 indivíduos infetados pelo vírus, apesar de não terem sido registados novos casos nos últimos 12 dias, de acordo com a informação prestada pelas autoridades locais de saúde este domingo.



A conjetura volta a sorrir para os casinos na mesma altura em que o Governo e o banco central chineses estendem a mão aos atores económicos. O Banco Popular da China vai baixar uma das taxas de juro diretoras e o Governo já avançou a hipótese de baixar impostos.