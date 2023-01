Casinos retomam jogo, mas 64 milhões abaixo de 2019

Sem restrições pandémicas, os casinos físicos portugueses faturaram em 2022 mais 77% do que no ano anterior, para um total de 251,1 milhões de euros, mas a sofrerem com o desvio de clientes para as apostas online e jogos sociais – a que acresce a perda de poder de compra –, ficaram ainda 20% aquém das receitas embolsadas em 2019.



Os casinos portugueses faturaram mais 77% em 2022 face ao ano anterior, mas ficaram 20% aquém de 2019. João Miguel Rodrigues Rui Neves ruineves@negocios.pt 04 de Janeiro de 2023 às 22:45







Comparativamente a 2021, ano em que ainda sofreram encerramentos compulsivos e limites ao normal funcionamento das salas de jogo devido à pandemia de covid-19, os 11 casinos físicos portugueses regressaram em 2022 à (quase) normalidade, tendo recuperado o grosso das receitas perdidas. Apesar da forte retoma, ficaram 64 ,1 milhões de euros abaixo da faturação de 315,2 milhões registada em 2019.



Casinos retomam jogo, mas 64 milhões abaixo de 2019









