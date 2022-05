Caso Berardo: "A CGD não engana os clientes"

Leia Também Novo Banco duplica lucro para 142,7 milhões de euros no primeiro trimestre

acusam ainda de manipulação e impreparação tanto o Governo como as administrações das instituições financeiras de então. "Eram de grande promiscuidade as relações entre os bancos, que tinham perfeito conhecimento recíproco das respetivas situações internas e debilidades, incluindo as da CGD."Confrontando com o processo, Paulo Macedo explicou que "o litígio [entre Berardo e a banca] existe, teve este episódio e a Justiça vai com certeza resolver" a questão.Questionado sobre se a ação judicial seria mais uma tática de Berardo para criar artificialmente um ativo - um potencial crédito artificial registado na contabilidade das entidades visadas na execução da penhora pela banca - para que quando os credores pedissem a insolvência pudesse travar essa ação, Maya foi taxativo: "a leitura, percebo-a, mas não posso fazer comentários".Miguel Maya disse não estar "preocupado que outro banco possa comprar o Novo Banco". "Antes de se tratar do tema da venda era bom que se corrigisse o fardo de financiar o Novo Banco", atirou o CEO do BCP referindo-se às contribuições do setor financeiro para o Fundo de Resolução."Este não é um problema do passado, é um problema do presente e há que ter a coragem de o resolver", insistiu.Já o presidente executivo do Santander Totta, Pedro Castro Almeida, detalhou que "a maior competição" que o banco tem "é interna" e está relacionada com o processo de digitalização.João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, explicou que o banco "tem tido sucesso no crescimento orgânico". "Temos ganho quota de mercado e é esse o caminho que vamos seguir."