António Ramalho: "A minha integridade nunca foi posta em causa"

O gestor deixa o cargo em agosto, a meio do mandato, mas irá participar na escolha do sucessor e manter-se-á como consultor do Conselho Geral e de Supervisão, avança em exclusivo ao Negócios.

António Ramalho: "A minha integridade nunca foi posta em causa"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: António Ramalho: "A minha integridade nunca foi posta em causa" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar