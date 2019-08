Caso Yupido fechado com empresa isenta de todas as acusações

A Yupido captou as atenções em 2017 pela dimensão do seu capital social: 29 mil milhões, o maior do país, sem, contudo, ter qualquer produto lançado ou atividade pública. O Ministério Público abriu um inquérito mas este fecha agora sem ter constituído qualquer arguido, avança o Dinheiro Vivo.





"O nosso capital social podia ser igual ao PIB português que isso não era crime", defendeu, em declarações feitas no início do ano à SIC, um dos fundadores da empresa, Torcato Jorge.