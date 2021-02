Catroga vai sair da EDP ao fim de 15 anos

Ao fim de 15 anos na EDP, Eduardo Catroga, gestor e economista, vai deixar a empresa. Neste momento é representante da China Three Gorges no Conselho Geral e de Supervisão, mas aos 78 anos indicou que não está disponível para continuar. A ideia não é reformar-se, garantiu o ex-ministro, em entrevista ao jornal digital Eco "No último mandato tomei um compromisso apenas para mais um mandato e esse mandato já chegou ao fim", revelou Catroga ao Eco, numa entrevista publicada esta quarta-feira. O mandato atual termina a 5 de abril.Segundo explicou, a ideia é dedicar-se agora a outras empresas e outros projetos, onde tem posições semi-executivas ou consultivas. Catroga diz querer abrir "novos ciclos" e dedicar-se a "novos desafios".De saída, o gestor diz que a EDP vai manter a sua base em Portugal, mas que vai investir sobretudo onde houver mais oportunidades, o que pode ser fora do país.