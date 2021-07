Cenouras bebés em risco sem apoio público

O projeto da Fresh-52, que prevê a construção da terceira maior produção de cenouras bebés do mundo em Almeirim, volta a estar num impasse. Os sucessivos atrasos no arranque da obra, atribuídos pela empresa à pandemia, levaram o Governo a anular o incentivo público concedido em 2018. No entanto, a empresa mantém a convicção de que o investimento de 50 milhões de euros vai avançar.





