Central de gás evacuada na Noruega, mas situação está resolvida

Leia Também Gás dispara 30% com Nord Stream encerrado

Leia Também Turbulência no fornecimento de gás russo à Europa. Preços disparam

A polícia norueguesa reportou ao início da manhã uma "situação não esclarecida" na infraestrutura de Ormen Large, uma central de produção de gás que contabiliza cerca de 20% do fornecimento do Reino Unido, mas a situação já terá sido resolvida e um comunicado será emitido em breve.De acordo com os media locais, terá existido uma ameaça de bomba no local e os trabalhadores foram evacuados. Mas de acordo com a Shell, empresa que opera a infraestrutura de produção de gás, os trabalhadores já estarão a retornar ao local. O transporte desta matéria-prima não foi afetado pelo incidente.Os militares da força de segurança nacional norueguesa têm estado de guarda no local, depois das autoridades terem aumentado o nível de segurança em infraestruturas de transporte de gás e petróleo, na sequência das fugas registadas no Nord Stream.Em reação, os futuros do gás negociado em Amesterdão dispararam para os 167 euros, o valor mais elevado desde o início de outubro.Esta situação vem ainda depois de Vladimir Putin ter afirmado esta quarta-feira que depois da sabotagem do Nord Stream toda a infraestrutura energética europeia estaria em risco.O projeto Ormen Large nas águas profundas na costa da Noruega produz gás natural e bombeia para uma central de processamento em Nyhamna, que é depois fornecido em parte para o Reino Unido através do gasoduto Langeled, um dos mais extensos da Europa. A Noruega é também um dos maiores exportadores de gás para o Velho Continente.