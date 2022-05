Sokhranovka - deixou de funcionar.As autoridades ucranianas justificaram a paragem por a localidade estar sob o controlo russo. "A Ucrânia não pode ser responsabilizada pela passagem do gás nos territórios ocupados pela Rússia e a Gazprom já foi informada disso", afirmou a companhia estatal ucraniana Naftogaz através de comunicado.

Leia Também Bruxelas dá prazo de seis meses para acabar com petróleo russo

A empresa afirmou também que a passagem de gás por Sudzha, rumo à Eslováquia, a maior rota de entrada na União Europeia pela Ucrânia, iria baixar o fluxo de gás em 18%. Ainda assim, via Nordstream, o maior gasoduto a abastecer o bloco europeu, cuja passagem é feita pela Alemanha, o fornecimento está a decorrer com normalidade.Com o bom tempo a instalar-se, a negociação de gás não tem sofrido tanta pressão. Ainda assim, um grupo de mais de 100 empresas, incluindo a Microsoft e a Univeler, instaram a Comissão Europeia a acelerar o Pacto Ecológico Europeu (Green Deal em inglês), colocando o foco nas energias renvoáveis, para acabar com a dependência da Rússia."No centro da atual crise de segurança energética e alta de preços está uma dependência excessiva das importações de gás, petróleo e carvão", indica uma carta aberta endereçada a Ursula von der Leyen. "Esta é a altura de sermos ousados e reforçarmos a aposta no Green Deal".