CEO da Insparya: “Vamos investir 40 milhões na Europa e no Dubai”

A Insparya pretende abrir 10 a 15 clínicas internacionais nos próximos três anos. O plano é revelado ao Negócios por Paulo Ramos, fundador e CEO do grupo português, que controla, a meias com o consórcio de fundos luso-britânico Vallis/Hermes, a “holding” nacional do grupo, em que Cristiano Ronaldo detém 17%, enquanto o capital no negócio internacional está dividido em partes iguais pelos três sócios.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...