Cerveja Corona também é ‘vítima’ do coronavírus

A cerveja Corona tornou-se alvo de memes e vídeos partilhados nas redes sociais, numa altura em que o Covid-19 continua a fazer vítimas um pouco por todo o mundo. Dados sobre o aumento das pesquisas na internet por "vírus da cerveja corona" e "coronavírus da cerveja" mostram que a cerveja mexicana não conseguiu escapar à associação. A chamada intenção de compra entre adultos nos EUA caiu para o nível mais baixo em dois anos, segundo dados da YouGov.





O impacto agravou-se nos últimos dias com o aumento das infeções. As ações da Constellation Brands, fabricante da cerveja Corona, afundaram mais de 15% esta semana em Nova York. E o indicador que mede a perceção da marca Corona - que monitoriza se os adultos nos EUA ouviram coisas positivas ou negativas sobre ela - caiu de 75 no início do ano para 51 agora, segundo a YouGov.