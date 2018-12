Cerveja portuguesa Quinas entra nos Estados Unidos em Janeiro

O investimento abordará inicialmente os Estados com maior número de comunidades portuguesas, sendo esse o mercado-alvo identificado pela empresa. A Califórnia surge à cabeça, com perto de 350 mil luso-americanos, e será gerida através da HGC Imports.

Em Nova Jérsea, onde existe uma comunidade de 76.952 pessoas de origem portuguesa, a bebida alcoólica será distribuída pela Grape 2 Glass.

A Saraiva Enterprises terá a maior fatia do bolo, com responsabilidade pela disponibilização em Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e Pensilvânia, que têm uma comunidade lusa total de quase 450 mil pessoas.

"A cerveja chegará aos distribuidores que identificámos que, por sua vez, farão chegar aos supermercados, bares e restaurantes", explicou Maria João Pereira, adiantando que a bebida está a ser apresentada e a "oficialização dos pontos de venda" dependerá das negociações que decorrem neste momento.

A entrada da cerveja no mercado norte-americano está a ser feita através de um acordo com a Other Brother Brands e levou à criação da Quinas USA, que fará a gestão dos contratos de distribuição no país.

O Estado que se segue é a Flórida, com novidades prometidas para "breve".

Apresentada no início de 2018 pelo grupo Domus Capital, a Quinas estabeleceu como objectivo ser "a terceira marca nacional" em Portugal e iniciou a sua expansão internacional com a entrada em França, São Tomé, Cabo Verde e África do Sul.

A aposta nos Estados Unidos pretende capitalizar na preferência dos consumidores por cerveja e atrair a comunidade de lusodescendentes com "sabores de Portugal".

De acordo com os dados disponibilizados pela National Beer Wholesalers Association (NBWA), o mercado norte-americano consumiu 207,4 milhões de barris de cerveja em 2017. Em 2018, 83% da cerveja já consumida foi produzida localmente, com 17% a ser importada de mais de 100 países em todo o mundo.