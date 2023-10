CFO e vogal abandonam administração da Parpública

O administrador com o pelouro financeiro (CFO) da Parpública, João Sacadura Pinhão, e a administradora executiva Ana Santos Martins renunciaram aos cargos, informou esta terça-feira a sociedade que gere as participações do Estado nas empresas públicas em comunicado à CMVM.Em agosto o Ministério das Finanças tinha indicado profundas alterações na administração da Parpública para o novo mandato, a começar pela saída do presidente, Jaime Andrez, a quem sucederá Realinho de Matos, atual vice-presidente.Dos restantes administradores com funções executivas foi também referido à Lusa por fonte da tutela que iriam sair João Sacadura Pinhão e Ana Santos Martins. A mesma fonte indicou que João Marcelo, chefe de gabinete do secretário de Estado das Finanças, iria ocupar uma das vagas de administrador executivo, enquanto Marco Neves, da Lisgarante, seria o novo vice-presidente e Elisa Cardoso, da Carris, entraria para a restante vaga com funções executivas.De saída estarão ainda os dois administradores não executivos: Maria João Pessoa de Araújo e José Azevedo Rodrigues. Falta ainda conhecer o nome dos três novos administradores não executivos.