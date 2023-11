Lucro semestral da Parpública cresce 6,2% para 86 milhões

Leia Também CFO e vogal abandonam administração da Parpública

Leia Também Parpública já arrancou com processo de avaliação para a venda da TAP

O Grupo Parpública fechou a primeira metade do ano com lucros de 86 milhões de euros, uma subida de 6,2% face ao primeiro semestre de 2022, indicou esta sexta-feira a gestora das participações do Estado em empresas públicas.Em comunicado, a Parpública refere que "todos os segmentos de negócio" alcançaram resultados positivos apesar do "cenário global complexo, influenciado pelo confronto na Ucrânia, a persistente alta taxa de inflação, o aumento das taxas de juro, bem como os desafios tecnológicos e as preocupações climáticas prementes".O endividamento reduziu-se em 12,2% face a 31 de dezembro de 2022, cifrando-se em 1,8 mil milhões de euros, acrescenta a empresa.No comunicado é referido que a holding Parpública, por seu turno, viu os lucros descerem ligeiramente - de 36,2 milhões de euros para 35 milhões. "A pequena redução nos resultados líquidos deve-se, em grande medida, à diminuição dos dividendos recebidos das empresas participadas", justifica.