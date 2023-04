Chegaram a Portugal mais de 27 mil estrangeiros ricos desde 2018

Nos últimos quatro anos, chegaram a Portugal mais de 27 mil estrangeiros ricos. Os números são avançados pelo Dinheiro Vivo, que explica que não são explicados apenas pelos vistos gold.





A entrada de estrangeiros com elevada capacidade financeira, o que tem impacto no preço das casas, também está a aumentar ao abrigo de outros modelos de autorização de residência previstos na legislação portuguesa.



"Desde 2018 e até 10 de abril foram emitidos 26.525 vistos D7, documento atribuído a pessoas que comprovem a existência de rendimentos próprios (pensões, remunerações de investimentos, e também salários) obtidos no seu país de origem", explica o jornal na edição desta segunda-feira.





No que toca aos nómadas digitais, Portugal recebeu 800 trabalhadores, segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que detalha ainda que as nacionalidades com mais vistos emitidos foram a norte-americana, britânica e brasileira.