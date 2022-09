Chelsea interessado em comprar clube português

Leia Também FC Porto quer vender posição minoritária na SAD após interesse estrangeiro

O clube britânico Chelsea tem discutido a possibilidade de comprar um clube de futebol português, avança o jornal The Telegraph. O presidente do clube, Todd Boehly, encontrou-se com o agente desportivo Jorge Mendes em Portugal para discutir o assunto, diz o jornal, sem avançar de que clube se trata.Segundo o Telegraph, a aquisição de um clube em Portugal faz parte da estratégia de Boehly para seguir o modelo multi-clubes estabelecido pelo grupo Red Bull e pelo Manchester City.Boehly encontrou-se com o diretor da academia do Chelsea, Neil Bath, e com Jorge Mendes em junho. O jornal diz que Bath tem estado à procura dos melhores clubes para onde o Chelsea possa enviar os seus jogadores mais jovens, enquanto Mendes é descrito como o intermediário ideal para uma aquisição.O Telegraph explica que Portugal é encarado como um dos melhores países onde comprar um clube satélite, com a Liga portuguesa considerada uma das melhores fora dos cinco grandes europeus.Boehly já confirmou que quer comprar clubes satélites no estrangeiro e que procura destino para enviar os melhor novos jogadores, que ainda não estão prontos para jogar no clube principal.