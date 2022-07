Tom Glick é o novo líder de negócios do Chelsea

Tom Glick foi contratado pelo Chelsea para liderar as operações comerciais do clube, que é agora detido pelo consórcio liderado pelo multimilionário norte-americano Todd Boehly.



Glick, antigo diretor operacional [COO] do Manchester City, vai supervisionar a estratégia comercial do Chelsea, o crescimento das receitas e a melhoria da interação com os adeptos, avança o Financial Times, que cita uma nota divulgada esta segunda-feira pelo clube britânico.



A nova aquisição do Chelsea, destaca o clube, soma 30 anos de experiência no mundo desportivo e do marketing.



A venda do clube britânico foi oficializada no final de maio, colocando um fim à liderança de mais de 19 anos do oligarca russo Roman Abramovich. Com a invasão russa da Ucrânia e as sanções aplicadas a Abramovich, o consórcio Todd Boehly/Clearlake comprou o clube, um dos mais famosos a nível mundial, por perto de 5 mil milhões de euros.







