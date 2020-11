Chineses e suíços investem 600 milhões na Farfetch

É oficial. A Farfetch vai contar com um investimento de 600 milhões de dólares (515 milhões de euros) por parte da gigante chinesa do comércio eletrónico Alibaba e da suíça Richemont – dona da joalheira Cartier e da relojoeira Montblanc.





Em comunicado, a empresa liderada pelo português José Neves (na foto) refere que cada uma das empresas investirá 300 milhões de dólares, por via da compra de obrigações convertíveis da retalhista online de moda de luxo.





As ações da Farfetch seguem a disparar 10,88% no "after hours" da bolsa nova-iorquina, para 41,90 dólares, animadas por esta notícia, depois de terem fechado no horário regular da sessão desta quinta-feira a somar 7,76%.





Na segunda-feira, 2 de novembro, o The Information já aludia a esta possibilidade, ao dizer que as partes estavam em conversações. Nessa sessão, a cotada disparou 18%.

A Farfetch, com sede fiscal em Londres e a negociar desde setembro de 2018 na bolsa de Nova Iorque, está então a capitalizar esta confirmação, numa altura em que a China surge como o mais importante terreno de jogo para as marcas de produtos de luxo.





Melhor acesso ao mercado chinês

A Farfetch, Alibaba e Richemont anunciaram que esta parceria estratégica global visa dar às marcas de luxo um acesso reforçado ao mercado chinês, bem como acelerar a digitalização da indústria mundial do luxo.



"Ao alavancar os conhecimentos de cada uma das empresas e a sua ampla abrangência, esta parceria vai conduzir o retalho de luxo à próxima geração, ao integrar os reinos físico e digital", refere o comunicado.

"A Farfetch vai lançar canais de compras do segmento de luxo nas plataformas da Alibaba, a Tmall Luxury Pavilion e a Luxury Soho, primeiro destino do luxo na China no nercado Tmall, bem como no mercado além-fronteiras da Alibaba, o Tmall Global", acrescenta.

Estes novos canais, sublinha a empresa liderada por José Neves, alargam a cobertura da plataforma mundial da Farfetch no segmento do luxo aos 757 milhões de consumidores da Alibaba.





600 milhões… mais 500

No âmbito desta parceria global, além dos 300 milhões de dólares que tanto a Alibaba como a Richemont vão investir na Farfetch, através da compra de obrigações convertíveis emitidas pela Farfetch Limited, tanto a empresa chinesa como a suíça vão investir também 250 milhões de dólares (500 milhões no total) na Farfetch China, ficando com uma participação combinada de 25% numa nova joint-venture que irá incluir as operações do mercado da Farfetch na China.

Além disso, a Alibaba e a Richemont têm a opção de comprar mais 24%, conjuntamente, da Farfetch China após o terceiro ano da criação da joint-venture.

A chinesa e a suíça vão também explorar oportunidades adicionais de trabalharem mais estreitamente com a Farfetch no fornecimento de serviços a marcas de luxo, adianta o comunicado.





Os investimentos da Alibaba e da Richemont na Farfetch China, bem como a criação da joint-venture, deverão estar finalizados durante o primeiro semestre de 2021.

Artemis reforça

Por outro lado, a Artemis – a holding familiar que controla o grupo de luxo Kering, proprietário da Gucci, Balenciaga e Saint Laurent – acordou igualmente reforçar o seu atual investimento na Farfetch, com a compra de 50 milhões de dólares das suas ações de classe A.





