Farfetch dispara 18% com investimento de 300 milhões de dólares da Alibaba

A Farfetch segue a disparar 18,13% na bolsa nova-iorquina, para 33,23 dólares, animada pela notícia de que a gigante chinesa do comércio eletrónico Alibaba está em negociações avançadas para investir perto de 300 milhões de dólares (257,5 milhões de euros) na retalhista online de moda de luxo.

A informação foi avançada pelo The Information, que cita fontes próximas destas conversações.

A Farfetch, com sede fiscal em Londres e cotada desde setembro de 2018 na bolsa de Nova Iorque, está assim a capitalizar estes novos dados, numa altura em que a China surge como o mais importante terreno de jogo para as marcas de produtos de luxo.

"A Alibaba, cujas apps de compras contam com 874 milhões de utilizadores mensais ativos na China, e a Farfetch, um popular mercado para boutiques de moda independentes, estão também em conversações para criarem uma joint-venture chinesa", sublinha o The Information.

Além disso, segundo as mesmas fontes, a suíça Richemont – dona da joalheira Cartier e da relojoeira Montblanc –, que fez parceria com a Alibaba para criar aplicações móveis, está também a ponderar investir na Farfetch a par com a gigante chinesa.

A Farfetch, da qual José Neves (na foto) é fundador, CEO e co-presidente, tem neste momento uma capitalização bolsista de 11,29 mil milhões de dólares e no acumulado do ano sobe 216,8%.