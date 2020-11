Cimpor aguarda efeitos das grandes obras em 2022

A Cimpor, que diz que não tem sido afetada pela pandemia, projeta para 2021 - com base na evolução prevista do PIB, das obras em curso e das anunciadas, em concurso e já adjudicadas - “que não haja uma evolução positiva significativa, eventualmente uma ligeira melhoria relativamente a 2020”.



Já para 2022 conta que, com o Plano de Recuperação e Resiliência do Governo e o Plano de Recuperaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...