Claranet investe 5 milhões e instala-se no Hub Criativo do Beato em Lisboa

A empresa de tecnologias de informação Claranet anunciou esta terça-feira que vai investir cinco milhões de euros para centralizar a sua operação do sul do país, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, segundo comunicado enviado à Lusa.A Claranet "vai concentrar toda a sua área de inovação e operações de serviços, na zona Sul do país, no Hub Criativo do Beato, a partir do terceiro trimestre de 2022", pode ler-se no texto.De acordo com a tecnológica, as novas instalações ficarão localizadas "no edifício anteriormente designado por 'Armazém das Grillas', onde funcionaram os supermercados da antiga Manutenção Militar".O projeto inclui a reabilitação dos referidos edifícios, que contam com 4.000 metros quadrados de área, num investimento estimado em cinco milhões de euros e cujas obras arrancam ainda este mês.Segundo a empresa, o espaço terá capacidade para servir cerca de 500 trabalhadores, "entre zonas de trabalho fixas e espaços partilhados para colaboradores em modo de trabalho remoto e híbrido, bem como salas de reuniões, de formação e zonas de lazer"."Com um conceito arquitetónico inovador, baseado em diferentes espaços abertos que privilegiam a sustentabilidade e a socialização entre colaboradores, o novo escritório da Claranet no Hub Criativo do Beato privilegiará também a inovação, com novas áreas de desenvolvimento associadas a 'Data Science', 'Cloud', Cibersegurança, 'Workplace' e 'Training'", refere a empresa no comunicado.Para o diretor da Claranet Portugal, António Miguel Ferreira, citado no comunicado, "o novo escritório reflete também muitos dos valores e conceitos do Hub Criativo do Beato e é para a Claranet um orgulho fazer parte deste novo polo de inovação, criatividade e empreendedorismo, integrado num dos projetos de requalificação mais interessantes da cidade de Lisboa".Além do novo espaço em Lisboa, a Claranet Portugal possui um escritório no Porto, dois 'datacenters' (um em Lisboa e outro no Porto), um centro de logística em Sacavém e um Centro de Competências em Viseu.A Claranet foi fundada em 1996 e conta com mais de 2.500 trabalhadores em 10 países (Reino Unido, Portugal, Brasil, França, Alemanha, Holanda, Espanha, Itália e Estados Unidos).