Clima é dos principais riscos no longo prazo

O mundo foi atingido, em 2020, pela pandemia da covid-19. Não é, pois, estranho que no relatório sobre riscos globais deste ano, do World Economic Forum, as doenças infecciosas surjam no primeiro lugar das ameaças. Mas no top deste ano as crises de subsistência surgem também destacadas. Ou seja, as preocupações relacionadas com a vida humana estão a ganhar peso, o que também é materializado nos riscos já

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...