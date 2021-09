Cobrança de kits Covid pelos privados punida pelo regulador

A cobrança indevida de kits Covid a utentes levou a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) a instaurar processos de contraordenação a três prestadores de saúde privados no 2º trimestre deste ano. O valor das coimas vai de 1500 a 44 891 euros e as clínicas foram obrigadas a devolver os valores cobrados.



