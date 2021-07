Pandemia leva 541 milhões em taxas e multas

No ano passado, a receita pública com taxas, multas e outras penalidades recuou 541,5 milhões de euros face a 2019, de acordo com a Conta Geral do Estado, entregue pelo Governo no Parlamento. A culpa é da pandemia, diz o Executivo.

