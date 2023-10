Comissão Europeia anuncia investigação à rede social X

Leia Também Musk vai a tribunal por esconder participação no Twitter

A Comissão Europeia anunciou na quinta-feira que está a investigar se a rede social X cumpre a legislação europeia de sérvios digitais, depois de receber "indícios" de uma "suposta difusão de conteúdos ilegais". Em causa está "a difusão de conteúdos terroristas e violentos e a incitação ao ódio".Nesta mesma rede social, o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, escreveu: "A Lei dos Serviços Digitais [DSA, na sigla em Inglês] está aqui para proteger tanto a nossa liberdade de expressão como as nossas democracias, incluindo em momentos de crise. Enviámos à X uma solicitação formal de informação, um primeiro passo na nossa investigação para determinar se cumprem a DSA".O Executivo da União Europeia assinalou que está a examinar as políticas e práticas da X quanto a avisos sobre conteúdos ilegais, a tramitação de denúncias, a avaliação de riscos e as medidas para reduzir os riscos detetados, segundo o comunicado.A Comissão enviou à X um "pedido formal de informação baseado na Lei dos Serviços Digitais".O conglomerado das redes sociais dirigido por Elon Musk tem de responder até 18 de outubro, no que respeita ao funcionamento do seu protocolo de resposta a crises, e até 31 de outubro, às outras questões colocadas por Bruxelas.