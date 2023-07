Adeus, pássaro azul. Olá, "X". É oficial, Twitter tem novo logo

Leia Também Elon Musk diz que Twitter perdeu metade das receitas publicitárias

O multimilionário "Ainda estamos numa situação de fluxo de caixa negativo, devido a uma queda de cerca de 50% nas receitas de publicidade e a uma pesada carga de dívida", afirmou Musk no passado dia 16 de julho, em resposta a um utilizador que estava a fazer sugestões estratégicas sobre a rede social.O multimilionário nomeou em maio Linda Yaccarino como nova diretora-executiva do Twitter, cargo que durante meses foi ocupado por Musk de forma interina. A Yaccarino caberá, sobretudo, focar-se nas operações, enquanto Musk se concentrará "no design de novos produtos e tecnologias".

É oficial: o Twitter tem um novo logótipo, com o conhecido pássaro azul a dar lugar a um "X". A alteração foi anunciada no domingo por Elon Musk e concretizada esta segunda-feira."A nossa sede esta noite", escreveu o multimilionário na legenda de uma imagem em que é possível ver um "X" projetado nos escritórios daquela rede social.Esta alteração é a mais recente de várias que Musk levou a cabo desde que, em outubro do ano passado, comprou o Twitter por 44 mil milhões de dólares. Uma das mudanças foi, precisamente, a de alterar o nome da empresa para "X Corp". O objetivo, como já explicou o próprio, é tornar a rede social numa espécie de "aplicação para tudo".Ainda no início de julho, o empresário anunciou que a rede social tinha imposto temporariamente limites diários no número de publicações que um utilizador poderia ler, alegando evitar assim "níveis extremos de recolha de dados e manipulação do sistema". Mas as mudanças vão muito além disso, tendo a empresa levado a cabo despedimentos, alterado a política de privacidade eEsta gestão de Musk tem gerado críticas e deu um golpe nas receitas da plataforma.