Comissária avisa Portugal que comboio noturno tem de ser rentável

A Comissária Europeia dos Transportes, Adina Valean, esteve em Portugal para celebrar Ano Europeu do Transporte Ferroviário e encontros com autoridades portuguesas e não quis abordar o tema da TAP, lembrando que o tema está com a Concorrência. Falou sim sobre o investimento na ferrovia e alertou que terá de ser verde, mas também rentável.

Valean referiu, numa audição com parlamentares portugueses, que o novo pacote ecológico europeu prevê que os transportes têm de reduzir as emissões em 90% nas próximas décadas, segundo noticia o Dinheiro Vivo. O comboio é visto como "o meio de transporte mais sustentável", mas travessias internacionais (nomeadamente durante a noite) não terão apoios.





"Há um grande impulso para os comboios noturnos, mas têm de ser economicamente sustentáveis", disse a Comissária, explicando que não estão previstas ajudas para as viagens para outros países, sobretudo se os percursos forem feitos durante a noite. Valean adiantou ainda que está a ser preparado um estudo de viabilidade económica, para ser apresentado até ao final deste ano, acrescenta o Dinheiro Vivo.