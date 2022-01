Concessão para Santuário do Cabo Espichel ficou deserta

O Santuário do Cabo Espichel foi, pela primeira vez, no ano passado, lançado a concurso no Revive. Mas a adjudicação ficou sem sucesso e o edifício religioso vai novamente a concurso.



Ao Negócios, o Ministério da Economia revela que foi apresentada apenas "uma proposta" no concurso de concessão do Santuário de Cabo Espichel", que "foi excluída por não respeitar os

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...