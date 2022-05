Concessões rodoviárias: Benefícios das últimas 14 PPP são o dobro dos custos

Estudo da PwC conclui que as últimas 14 concessões rodoviárias lançadas no país vão representar, em quatro décadas, custos de 17 mil milhões de euros, mas os seus benefícios atingirão 38,4 mil milhões, essencialmente com a poupança de tempo nas deslocações e com a redução da sinistralidade.

Concessões rodoviárias: Benefícios das últimas 14 PPP são o dobro dos custos









