Concorrência autoriza Visabeira a comprar empresa de iluminação LED da EDP e de ex-vice do Benfica

não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste".

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu "luz verde" à compra da Arquiled, empresa especializada no fabrico e desenvolvimento de soluções de iluminação LED, pela Constructel Visabeira, uma "joint-venture" do Goldman Sachs com a Visabeira.O regulador decidiu pela não oposição ao negócio por considerar que "A Arquiled, que possui uma fábrica no concelho alentejano de Mora, conta como acionistas a EDP Ventures, a C2 Capital Partners, de Nuno Gaioso Ribeiro, antigo vice-presidente do Benfica, e a Climar Lighting, com sede em Águeda. A Arquiled faturou cerca de 11 milhões de euros em 2021.A Constructel Visabeira tem vindo a realizar diversas aquisições depois da entrada do Goldman Sachs no capital da empresa. Exemplos disso são a italiana Inpower Group, do setor da energia e redes de telecomunicações, e a irlandesa Obelisk, empresa especializada em engenharia, com sede em Cavan, no Norte da Irlanda.