Confederação Nacional da Agricultura avança com protesto após reunião infrutífera com Governo

Segunda maior organização de agricultores organiza esta quarta-feira o segundo protesto, depois de reunião com ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, não ter resultado em respostas para as suas principais reivindicações.

