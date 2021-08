Consórcio de canadianos e espanhóis volta ao Alentejo para prospeção de cobre e zinco

A empresa canadiana Avrupa Minerals e a espanhola Minas de Aguas Teñidas estão a fazer prospeção de cobre e zinco na região do Alentejo. Depois de terem abandonado o projeto em 2014, as duas empresas voltaram à região este ano para fazer um mapeamento mais detalhado e dizem agora estar confiantes no potencial geológico da região.





Avrupa Minerals, que lideram a joint-venture responsável pelo projeto por via da JV PorMining, fizeram sete furos na zona do Monte da Bela Vista entre 2013 e 2014. Apesar de os resultados dessa perfuração de reconhecimento terem sido pouco claros quanto ao pontencial de exploração de cobre e zinco na região, a empresa considerou que "havia ainda muito espaço" para encontrar estes dois minérios entre os sete furos realizados com distanciamento.

Com esta permissa, as duas empresas regressaram este ano ao terreno para perfurar novas zonas em solo alentejano. Aos sete furos anteriormente realizados, juntaram-se agora novas perfurações em Sesmarias, sendo agora oito os locais com potencial geológico na mira dos canadianos e espanhóis: Caveira, Cabeça Gorda, Monte da Bela Vista, Lousal, Brejo, Sesmarias, Cabeça Ruiva e Pombal, de acordo com comunicado conjunto das empresas.A perfuração em Sesmarias é, neste momento, prioritária e concentra todas as atenções da Avrupa Minerals e da Minas de Aguas Teñidas. O modelo de exploração foi, segundo a joint-venture, reinterpretado e foi feito um levantamento geofísico VTEM (com recursos a métodos eletromagnéticos) em toda a zona anteriormente explorada. Os resultados desse trabalho levaram a uma nova área de prospeção, que a empresa pretende perfurar a partir de setembro.Quanto à exploração em Sesmarias, foram recolhidas 380 amostras de fragmentos de rocha e os resultados geoquímicos foram enviados para laboratório. As duas empresas aguardam agora pelos resultados, mas notam que "a presença de uma forte anomalia VTEM diretamente sobre o alvo geológico/geoquímico aumenta a interpretação de que os resultados sejam potencialmente positivos".