Contratos públicos: TdC e Parlamento com mais poderes na fiscalização

O decreto que visa agilizar a contratação pública, designadamente para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, vai ser votado dentro de duas semanas no Parlamento, com alterações que procuram ultrapassar as preocupações do Presidente da República.

